OİB’den Latin Amerika’ya otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti

OİB’in Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle 5-9 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceği Brezilya-Arjantin Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı, Türkiye’den 20 firmanın katılımı ile gerçekleştirilecek. Brezilya-Arjantin Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programının açılışı ise 5 Temmuz Pazartesi günü webinar programı ile yapılacak.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde düzenlenecek programın açılışına, TİM Başkanı İsmail Gülle, T.C. Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ve Brezilya Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş katılacak. Programda ayrıca Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş ve Sao Paolo Ticaret Müşaviri Cansu Dinçer Zeybek de bilgilendirme sunumu yapacak. Program, Türk ve yabancı firmalar arasındaki online ikili iş görüşmeleriyle 5-9 Temmuz tarihleri arasında sürecek.

Çelik: “Latin Amerika’ya 346 milyon dolar olan ihracatı artıracağız”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi döneminde sırasıyla Meksika, İngiltere, Almanya, Vietnam-Tayland, Güney Afrika’ya ve son olarak Rusya’ya yönelik otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini hatırlattı. Baran Çelik “Pandemide gerek mevcut gerekse alternatif pazarlara ihracatı artırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Latin Amerika, otomotivde hedef pazarlarımız arasında. Programın, başta bölgeye olan 346 milyon dolarlık otomotiv ihracatı olmak üzere genel ihracat artışına katkı sunmasını hedefliyoruz” diye konuştu.