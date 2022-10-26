MÜSİAD, Uluslararası Yatırım Destek Ofisi ile yatırımcıya "rehber" olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, küresel pazarlara açılmak isteyen girişimciler ve Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancılara rehberlik edeceklerini bildirdi.

Asmalı, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına doğru ve sağlıklı ticari araştırma bilgileriyle rehberlik edeceklerini belirterek, Türkiye'nin kaliteli üretim ve lojistik potansiyelinin büyük fırsatlar barındırdığını aktardı.

Doğru zamanda atılacak adımlarla fırsatların en sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğine işaret eden Asmalı, şunları kaydetti:

"MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi-MÜSİAD Invest'i MÜSİAD EXPO 2022 fuarımızda tanıtarak ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bölgesinde lider, üretim potansiyeli ile merkez olan Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin de güvenli limanıdır. Ülkemize yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara MÜSİAD Invest ile doğru, sağlıklı ticari verileri paylaşarak bir danışmanlık görevi üstlenecek ve iş insanlarına rehber olacağız.

MÜSİAD Ticaret Ofisi ile de uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimci ve sanayicilerimize yol göstereceğiz. Son 20 yılda hayata geçirilen mega projelerle lojistik konumunu daha da güçlendiren Türkiye, yatırımcının gözdesi. ABD iş seyahatimizde de bu ilgiyi teyit ettik. Yalnız ABD değil, Özbekistan iş seyahatimizde ve Avrupa ülkelerindeki temaslarımızda da ülkemize karşı olumlu tabloya şahit olduk. Pandemi sonrası yeniden şekillenen ekonomik dünya düzeni Türkiye için büyük fırsatlar barındırıyor ve doğru zamanda atılacak adımlar fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayacak."