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Milyonları ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15,00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak

Ekonomi 16.12.2021, 14:10 16.12.2021, 14:23
Milyonları ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, saat 15,00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak.

#asgari ücret #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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