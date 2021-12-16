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Milyonları ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15,00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak
Ekonomi 16.12.2021, 14:10 16.12.2021, 14:23
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, saat 15,00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak.
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