Meyve sebze mamulleri sektörlerinin hedefi Balkanlar

Pandemi öncesinde Kuzey Makedonya’ya ‘İş Gezisi’ düzenleyerek Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kuzey Makedonya Ticaret Odası Başkanı Branko Azeski, Kuzey Makedonya Dış Yatırımlar Bakanı Zorica Apostolska, Tarım Bakanı Trajan Dimkosvki ile bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bu sefer Kuzey Makedonya ve Kosova’dan ithalatçıları İzmir’de ağırladı.

Kuzey Makedonya’dan iş insanı Azem Ismaili ve Kosova’dan iş insanı Alban Shala’yla Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya gelen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Kuzey Makedonya ve Kosova’da Türk ürünlerine büyük bir sempati olduğunu, Türk ürünlerinin özellikle tercih edildiği, marketlerde arandığını, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizin iki ülkeye ihracatlarının sürekli arttığını dile getirdi.

Kuzey Makedonya, Kosova ve Türkiye arasındaki tarihi bağların ülkeler arasında ticaretin gelişimine zemin hazırladığına temas eden Başkan Uçak, “2016 yılında Kuzey Makedonya ve Kosova’ya 17,5 milyon dolar olan ihracatımız 2020 yılı sonunda 29 milyon dolarlık seviyeye ulaştı. 5 yılda iki ülkeye ihracatımız yüzde 79 artış gösterdik. Kuzey Makedonya’ya ihracatımızda ilk sırayı narenciye ürünleri alırken, Kosova’ya ihracatta su ve domates öne çıktı. İlerleyen dönemde iki ülkeye ihracatta 100 milyon dolar seviyesine çıkmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye 2020 yılında Kuzey Makedonya’ya 13 milyon 216 bin dolarlık taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihraç ederken, ağırlığı 12,2 milyon dolarla taze meyve sebze ürünleri oluşturdu. Kosova’ya ise; 9,7 milyon doları meyve sebze, 7,9 milyon doları meyve sebze mamulleri olmak üzere 17,5 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşıldı.