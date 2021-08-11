Küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 15 arttı

Sigorta brokerliği ve risk yönetimi alanında dünyanın lider markası Marsh tarafından yayınlanan Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre, küresel ticari sigorta fiyatları 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 15 arttı. 2021 yılı ilk çeyreğindeki artış küresel ticari sigorta pazarında art arda artış görülen 15’inci çeyrek oldu. Bunun yanı sıra ortalama artış oranında art arda düşüş yaşanan üçüncü çeyrek oldu. 2020'nin dördüncü çeyreğinde oranlar yüzde 22 ve 2021'in ilk çeyreğinde ise yüzde 18 artmıştı.

‘Küresel Sigorta Piyasa Endeksi’ne göre, küresel sabit kıymet sigorta fiyatlarında 2021'in ilk çeyreğinde görülen yüzde 15 artış ikinci çeyrekte yüzde 12’ye düştü. Kaza sigortalarında ise bir önceki çeyrek ile benzer şekilde yüzde 6 artış gerçekleşti. Ana sigorta ürün kategorilerinde ise yüzde 34 ile en yüksek artış finansal ve profesyonel sigorta ürünlerinde görüldü. Bu kategorideki bir önceki oran ise yüzde 40 olarak gerçekleşmişti.

Siber sigorta branşındaki ılımlı artış eğilimi tekrar bozuldu. Fidye yazılımı hasarlarının sıklığı ve kayda değer boyutlara ulaşması nedeniyle ilk çeyrekte Amerika’da fiyatlar yüzde 56 (bir önceki çeyrekteki artış yüzde 35) ve Birleşik Krallık'ta yüzde 35 (bir önceki çeyrekteki artış yüzde 29) arttı.

Sabit kıymet sigortası (Avrupa hariç) ile finansal ve profesyonel sigortalarında (Asya, Latin Amerika ve Karayipler (LAC) hariç) görülen daha yavaş fiyat artışları nedeniyle tüm bölgelerde artışlar yumuşadı. Birleşik Krallık yüzde 28'lik bir bileşik fiyatlandırma artışıyla (2021'in ilk çeyreğindeki yüzde 35'ten düşüş) ve Pasifik bölgesi yüzde 23'lük bir artışla (2021'in ilk çeyreğindeki yüzde 29'dan düşüş) küresel bileşik oranını yönlendirmeye devam etti. Amerika’da yüzde 12 (yüzde 14'ten düşüş), Asya'da yüzde 6 (Yüzde 8'den düşüş), Latin Amerika'da yüzde 4 (Yüzde 5'ten düşüş) ve Kıta Avrupası'nda yüzde 13 (Yüzde 15'ten düşüş) artış gözlemlendi.

Küresel ekonomi pandemiden çıkarken, müşterilerin zorlu bir risk ve sigorta ortamıyla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Marsh Türkiye Eş CEO’su Yeşim Aksüt, “Fiyatlandırma üzerinde baskının özellikle hasarlardan etkilenen branşlarda devam edeceğini öngörsek de, genel fiyat artışlarında hafifleme eğiliminin yılın geri kalanında da sürmesini bekliyoruz” dedi.