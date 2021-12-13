Kripto paraların güvenliği 'donanım cüzdan'a emanet

Ledger Üst Yöneticisi (CEO) Pascal Gauthier, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi dijital cihazlarla kripto para alım satımı yapılabildiğini belirterek, "Ürettiğimiz donanım cüzdanla saklanan kripto paralar güvende kalıyor. Kripto para işlemleri internete bağlı cihazlar aracılığıyla yapılırken onay, donanım cüzdanla verildiği için kişinin kendisinden başka hiç kimse işlem yapamıyor." dedi.

Gauthier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te kurulan şirketin, dünya genelinde yaklaşık 500 çalışanının bulunduğunu ifade ederek, şirketin kuruluş amacının, dijital sanat da dahil olmak üzere, dijital varlıkların güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Ledger olarak donanım cüzdanla ilgili piyasada Nano S ve Nano X ürünlerinin bulunduğunu ve yakında Nano S Plus ürünün de piyasalara sürüleceğini anlatan Gauthier, tüm dünyada aynı fiyattan satışa sunulan donanım cüzdanların ücretinin 59-119 avro olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde donanım cüzdan kullanımının her geçen gün arttığına işaret eden Gauthier, gelecek yıl kendileri açısından yüksek büyüme beklediklerini kaydetti.

"Donanım cüzdanın daha fazla ülkede kullanılmasını planlıyoruz"

Hizmet yelpazesinin her geçen gün arttığını anlatan Gauthier, donanım cüzdanın daha fazla ülkede kullanılmasını planladıklarını söyledi.

Gauthier, kripto parayla ilgilenen kişilere sanal alemde güvenli bir kapı açmayı hedeflediklerini vurgulayarak kripto paranın insanın kimliği olduğunu, bu nedenle güvenliğe çok önem verdiklerinin altını çizdi.

İnternetin her geçen gün güvensiz hale geldiğini, siber saldırılarda artış yaşandığını ifade eden Gauthier, siber güvenliğin gelecek yıl da en büyük problem olarak insanlığın karşısına çıkacağını belirtti.

"Donanım cüzdanın Türkçe versiyonu da bulunuyor"

Ürünlerin farklı ülkelerde güvenli ve kolay kullanımı için ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Gauthier, donanım cüzdanın Türkçe versiyonunun da bulunduğunu söyledi.

Gauthier, Türkiye'deki kullanıcılar için oluşturulan "Ledger Live" uygulaması bulunduğuna işaret ederek, yakın zamanda "ledger.com" internet sitesinin de Türkçe versiyonunun kullanıma açılacağını bildirdi.

Türkiye'de kripto para kullanımı konusunda bazı güvenlik zafiyetlerinin yaşandığını haberlerden takip ettiklerini anlatan Gauthier, şöyle konuştu:

"Biz, güvenliği artırmak için Ledger'i platform olarak sunuyoruz. Cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi dijital cihazlarla kripto para alım satımı yapılabiliyor. Ledger marka donanım cüzdanla saklanan kripto paralar güvende kalıyor. Kripto para işlemleri internete bağlı cihazlar aracılığıyla Ledger Live uygulaması üzerinden yapılırken onay, donanım cüzdanla verildiği için kişinin kendisinden başka hiç kimse işlem yapamıyor. İnternet bağlantısı bulunmayan donanım cüzdana siber saldırılar yapılamadığı için son derece güvenli. Donanım cüzdanın çalınması ya da kaybolması durumunda da kişi tarafından belirlenen 24 kelimelik şifre girilmesi gerektiği için başkalarının kullanması mümkün değil. Donanım cüzdanın kırılması halinde ise 24 kelimelik şifreyle başka bir cüzdana kripto paralar aktarılabiliyor."

"Legder, dünya genelinde 200'den fazla ülkede kullanılıyor"

Ledger Müşteri Deneyiminden Sorumlu Yöneticisi Ian Rogers da Ledger marka donanım cüzdanı güvenli kasaya benzeterek, Türkiye'deki kripto para kullanıcılarının da paralarını burada güvenli bir şekilde saklayabileceklerini söyledi.

Yazılım konusuna çok önem verdiklerini dile getiren Rogers, donanım cüzdan parasında rekabetin yazılım konusunda yaşandığını bildirdi.

Geliştirdikleri donanım cüzdanının satışına ilişkin Türkiye'de distribütörlerinin bulunduğunu kaydeden Rogers, aynı zamanda Amazon'dan ve Ledger'in kendi internet sitesinden de satış yapıldığını belirtti.

Dünya genelinde 200'den fazla ülkede kullanılan Ledger donanım cüzdanlarının bugüne kadar 4 milyon satış rakamına ulaştığını anlatan Rogers, gelecek yıl 4 milyon satış hedeflediklerini sözlerine ekledi.