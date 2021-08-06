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Kategorilerine göre kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi 06.08.2021, 14:29
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günün kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565949-0,20Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234793-0,19Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,842394-0,15HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,265260-0,05Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,547255-0,01Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,045718-1,08Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,121327-0,12Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu1,036692-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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