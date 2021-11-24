Kapasite kullanım oranları

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.732 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 78,1'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artışla yüzde 77,6'ya yükseldi.