Kalite Birliği Derneği BTSO’yu Ziyaret Etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Divan üyeleriyle birlikte KALBİR yönetimini ağırladı. Kalite Birliği Derneği Başkanı Mustafa Karaman, Derneğin Onursal Başkanı Prof.Dr. Erkan Işığıçok ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı ziyarette Bursa ekonomisi ve kalite alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Yapılan görüşmenin ardından KALBİR Yönetimi tarafından 150 metrekarelik büyüklüğe sahip olan Türk bayrağı BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a takdim edilerek, Oda Hizmet Binası atrium alanına asıldı.



“BAYRAK MİLLETİMİZİN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, KALBİR yönetimine bayrak hediyesi için teşekkür etti. Bayrağın Türk milletinin en önemli sembolü olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “KALBİR’in Milli Ses Ver projesi kapsamında bayrak hediye etme geleneğini başlatmasını çok kıymetli buluyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projeye destek vermiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Bursa’nın önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Toplam sanayi üretimimiz içerisinde orta ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 52. Bu oran Türkiye’nin iki katından daha fazla. Kent olarak ihracatta kilogram başına birim fiyatımız ise 4 dolar. Ülkemizin dış ticaret açığı varken Bursa olarak biz 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyoruz. Tüm bunlar Bursa’yı Türkiye ekonomisinde çok özel bir konuma taşıyor.” diye konuştu.



KALİTEDE ÖNCÜ ŞEHİR BURSA

Bursa’nın kalite anlamında da Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Kentimizde dünyaca ünlü markalar var. Bunların birçoğu endüstriyel markalar. Dünyadaki bütün iş profesyonellerinin tanıdığı, alanında en iyi ilk 10 firma arasına giren çok sayıda markamız var. Bursa gibi bir sanayi kenti için de esas olan endüstriyel markalar çıkarabilmektir. Şu anda Bursa bu konuda Türkiye’nin merkezi konumunda. Makineden tekstile, otomotivden gıdaya farklı sektörlerde çok sayıda endüstriyel markaya ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız bu markaların sayısını daha da artırmak. Kalite Birliği Derneğimizi de kalite ve marka bilincinin yaygınlaştırılması hedefiyle yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla kutluyorum.” dedi.



MİLLİ SES VER

KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, Milli Ses Ver projesi ile hem devlete hem de sanayiciye çağrıda bulunduklarını söyledi. Devlet destekleri ve teşviklerin artık nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler üreten sanayicilere sunulması gerektiğini belirten Karaman, sanayicilere de kurumsallaşma ve markalaşma çağrısı yaptıklarını ifade etti. Firmalar tarafından Türkiye’nin milli kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) varken her yıl ortalama 5 milyar dolar kaynağın da yurt dışına aktarıldığını söyleyen Karaman, “Biz sanayicimize ‘Milli Ses Ver’ diyoruz. Bu süreçte de yaptığımız tüm etkinliklerde, gittiğimiz her yerde Türk bayrağı armağan ettik. Hem firmalarımıza hem vatandaşlarımıza 50 bin bayrak dağıttık. Bugün de 50.002’inci bayrağımızı projemize destekleriyle güç katan BTSO’nun Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a takdim ediyoruz.” şeklinde konuştu.



BTSO’YA TEŞEKKÜR

KALBİR Onursal Başkanı Prof.Dr. Erkan Işığıçok ise 2017 yılında başladıkları Milli Ses Ver Projesi kapsamında çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Projede 50 bin bayrak dağıttık. 50.001’inci bayrağımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 50.002’nci bayrağımızı ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza vereceğiz. Projemizde dağıttığımız bayrakların önemli bir kısmını BTSO desteği ile dağıttık. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum. Dernek olarak kalitenin daha üst noktaya taşınması için üyelerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.