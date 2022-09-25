İTO 140. Yıl Özel Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 140 yılın birikimiyle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük odalarından biri olduğunu belirterek, "Biz amasız, fakatsız bir şekilde, yerli ve milli ekonomiyi sarsılmaz bir şekilde inşa edenlerle beraber yürümeye devam edeceğiz." dedi.

693 bin üyesiyle İstanbul iş dünyasının çatı kuruluşu olan İTO, kuruluşunun 140. yıl dönümünü özel bir ödül töreni ile kutladı. Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ödül törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

İTO Başkanı Avdagiç, törende yaptığı konuşmada, Sultan 2. Abdülhamid'in sanayileşmiş ve kalkınmış Türkiye hayalini gerçekleştirmek üzere kurulan Dersaadet Ticaret Odası olarak, o günden bugüne Türkiye ekonomisinin gelişmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Şekib Avdagiç, 20 yıldır sürekli sorunlar olduğunu söyleyip duruşlarını sorgulayanlara yönelik şu soruları sordu:

Avdagiç, Türkiye'nin maruz kalan ülke olmaktan çıkıp "aktör ülke olmasının", iş dünyasının göğsünü kabarttığını ifade ederek, "700 bin işletme ve onların 1,5 milyonu aşkın sahibi ve ortağı ile Türkiye'nin en büyük odası ve dünyanın ise en büyük odalarından biri olarak ve 140 yılın birikimiyle şunu vurgulamak istiyorum; biz amasız, fakatsız bir şekilde, yerli ve milli ekonomiyi sarsılmaz bir şekilde inşa edenlerle beraber yürümeye devam edeceğiz." dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, İTO'nun 140 yıllık tarihinin son 4 yılında, ilk günkü şevkle İstanbul ve üyeler için çalıştıklarını, İTO'nun 20. dönemini gerçek anlamda bir atılım devrine çevirdiklerini söyledi.

Gençlerin ve girişimcilerin fikirlerini ekonomiye dahil eden Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni, Türkiye'nin ve bölgenin en büyük start-up ve girişimcilik merkezine dönüştürdüklerini aktaran Avdagiç, Teknopark İstanbul'u, Savunma Sanayi Başkanlığı'yla beraber daha da genişletip teknopark ekosisteminin gözbebeği haline getirdiklerini ifade etti.

İstanbul'u merkez kabul edip İstanbul ve Türk iş alemi için dünyanın her köşesinde faaliyet gösterdiklerini aktaran Avdagiç, İstanbul'a değer katanların hakkını teslim edip ödüllendirmenin gerekliliğine inandıklarını, bu amaçla da 140. yıllarını 140. Yıl Özel Ödülleri ile kutlamayı amaçladıklarını söyledi.

6 kategoride ödüller sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından İTO Başkanı Avdagiç, "üretim ve ticarete çağ atlatan, ömrünü İstanbul'a hizmete adayan bir İstanbul sevdalısı" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul iş dünyası adına şükran belgesi takdim etti.

İTO 140. Yıl Özel Ödülleri'nde "restorasyon", "kültür-sanat", "turizm", "teknoloji", "girişimcilik" ve "dönüşüm" olmak üzere 6 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödüller, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İTO Başkanı Avdagiç tarafından takdim edildi.

"Restorasyon" dalındaki ödül, Fatih Belediyesi'nin Osmanlı ve Bizans mimarisini bir arada yaşatan Yedikule Zindanları restorasyonuna verildi. Ödül, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'a takdim edildi.

"Girişimcilik" dalında ödüle, yenilikçi anlayışıyla laboratuvar ortamında elmas üretmeyi başaran Appsilon şirketi layık görüldü. Ödülü, şirket adına Oğuzhan Karakaya aldı.

Galataport Projesi, İstanbul'a dünya standartlarında bir kruvaziyer limanı ve yeni kültür destinasyon alanı sunması ile "turizm" dalında ödüle layık görüldü. Ödül, Doğuş Grubu Şirketleri Başkan Yardımcısı Gür Çağdaş’a takdim edildi.

"Dönüşüm" alanındaki İTO 140. Yıl Özel Ödülleri plaketi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 15 bin eserini İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile kalıcı hale getiren Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi'ye sunuldu.

"Kültür-Sanat" ödülüne; tarih bilincini görkemli yapımlarla yeni neslin ve Türkiye'nin gündemine taşıyan Bozdağ Film layık görüldü. Ödül, Bozdağ Film Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ'a verildi.

"Teknoloji" dalında ise ödüle; Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji üretiminin simge ismi, Türk havacılık ve savunma tarihine altın harflerle adını yazdıran merhum Özdemir Bayraktar layık görüldü. Ödülü, Bayraktar'ı temsilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı.