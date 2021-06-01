İnşaat sektörü ilk çeyrekte büyüdü

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 oranında büyüme kaydederken, inşaat faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri de yüzde 2,4 artış gösterdi.

İlk çeyrek rakamlarının Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü için yılsonu hedeflerine yönelik olumlu sinyaller verdiğine vurgu yapan, inşaat sektörünün online pazaryeri ve kariyer platformu Workindo’nun CEO’su Erhan Kocabaş, “TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamları gerek ülke ekonomisi gerekse de inşaat sektörü açısından geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor. Tüm dünya ekonomisinin zorlu bir sınav verdiği pandemi döneminin olumsuz etkilerinin, aşılama ile birlikte yılsonuna kadar hafifleyeceğini umuyorum. çeyrek büyüme rakamları, geçtiğimiz yıl pandemi krizinden direkt etkilenen inşaat sektörünün biraz nefes aldığını gösteriyor. Genel olarak yaşanan canlanmanın inşaat sektörüne ve dolayısıyla da gayrimenkul faaliyetlerine pozitif bir ivme kazandırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca sektörde yaşanan hareketlilik Workindo verilerine baktığımızda istihdama da olumlu yansıyor.

Diğer taraftan pandemi sürecinde dijital kanallar daha da önem kazandı. Bu doğrultuda geleneksel olan inşaat sektörü faaliyetlerinin de dijital ortama taşınması sektör açısından büyük bir gelişme oldu. Sitemizdeki hizmet alım-satım, malzeme tedariki rakamlarına baktığımızda da bu alanlarda sektörün online tarafa yeşil ışık yaktığını görüyoruz. Sektördeki büyümenin inşaat ile ilgili birçok alt kategoriyi de canlandırdığını bu verilerden görmek mümkün.

Tedavi ve aşı süreçlerinde belirli bir ilerleme kaydedilse de pandemi krizinin etkileri devam ediyor. Buna rağmen inşaat sektörü faaliyetlerindeki artış, önümüzdeki dönem için var olan pozitif beklentilerimizi daha da güçlendirdi.” dedi.