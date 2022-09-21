İmalat sektörünün varlıkları 5 yılda 3,5 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2021" araştırması sonuçlarından alınan bilgiye göre, imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar, varlıklarını son 5 yılda düzenli olarak artırdı.

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2016'da yaklaşık 1,4 trilyon lira seviyesindeydi. Bu rakam 2017'de yaklaşık 1,7 trilyon liraya, 2018'de 2,1 trilyon liraya, 2019'da 2,4 trilyon liraya ulaştı. Sektör firmaları Kovid-19 ile mücadeleyle geçen dönemde de varlıklarını artırmayı başardı. Firmalar varlıklarını 2020'de 3,1 trilyon liraya, 2021'de de 4,9 trilyon liraya çıkardı.

Böylece firmaların aktif toplamları 2016-2021 döneminde yaklaşık 3,5 katına çıktı.

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmalar, öz kaynaklarını da artırdı. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların öz kaynaklar toplamı 2016'da yaklaşık 500 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli artırarak 2021'de 1,6 trilyon liraya kadar yükseltti.

Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 5 yılda 3,3 katına çıkmış oldu.