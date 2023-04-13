İkinci el otoda martta en çok satanlar belli oldu

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Fiat en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet oldu.

Mart ayında şubat ayına kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.

İkinci el online pazarda martta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 24 bin 593'le Fiat oldu. Fiat'ı 24 bin 557 adetle VW ve 24 bin 195 adetle Renault takip etti.

Satış sıralamasında 18 bin 408 adetle Ford, 9 bin 970 ile Opel, 9 bin 763 adetle BMW, 9 bin 213 adetle Peugeot, 9 bin 56 adetle Hyundai, 8 bin 654 adetle Mercedes Benz ve 7 bin 153 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 189 bin 643 adet aracın yüzde 77’sini söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.