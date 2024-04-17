İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar martta düştü

Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, geçen ay çevrim içi mecralarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayınlandı. Bu ilanların 187 bin 229 adedi satıldı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 10 artış gerçekleşirken, satış adetlerinde yüzde 1,21'lik azalış kaydedildi.

Bu yılın ilk 3 ayına bakıldığında ise ilan adetleri geçen senenin ilk 3 ayına göre 17 bin 932 adet ile yüzde 2 artarken, bu yılın ilk 3 ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 13 artış ile 60 bin 371 adet daha fazla araç satıldı.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 364 bin 881 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mart ayında 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,34, yıl başından itibaren ise yüzde 1,51 arttığı gözlemlendi. Toptan satış fiyatlarında ise artış mart ayında yüzde 2,40, yıl başından itibaren de yüzde 6,92 artış gerçekleşti.