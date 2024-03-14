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Hizmet üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,6 arttı
Ekonomi 14.03.2024, 11:13
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün ilk defa yayımlanan ocak ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,9, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 6, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,5 artış gösterirken, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 8,6 azaldı.
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