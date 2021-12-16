Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan üretin odaklı ihracat vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, tarıma, turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecek."