Son Dakika
Hazine alacakları haziran sonu itibarıyla 18,1 milyar lira
Ekonomi 26.07.2021, 18:34
Hazine alacakları, haziran sonu itibarıyla 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 9,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,3 milyar lira tahsil edildi.
28
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız