Tarım ve Orman Bakanlığının, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, düve alım desteğinden faydalanmak isteyenlerin hayvanlarının, 1 Temmuz 2021'den önce TÜRKVET'e kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olması gerekiyor.