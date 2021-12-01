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Ham madde sıkıntılarına rağmen imalat sanayi PMI arttı

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ham madde sıkıntılarına rağmen kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan artışla 58,4'e çıktı.

Ekonomi 01.12.2021, 13:40 01.12.2021, 13:43
Ham madde sıkıntılarına rağmen imalat sanayi PMI arttı

IHS Markit, Avro Bölgesi'nin kasım ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki fabrika faaliyetleri, tedarikle ilgili ciddi kısıtlamalardan olumsuz etkilendi.

Avro Bölgesi'nde imalat sektörünün büyümesi son 4 aylık yavaşlamanın ardından kasımda artış gösterdi.

Avro Bölgesi’nde eylülde 58,3 olan imalat sanayi PMI, kasımda 58,4'e yükseldi. Beklenti, endeksin 58,6 puan olması yönündeydi.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu PMI rakamlarının üreticiler açısından iş koşullarındaki zorluğu gizlediğini belirtti.

Tedarik zincirlerinin endişe verici bir seviyede bozulmaya devam ettiğini aktaran Williamson, dördüncü çeyrekte girdi kıtlığının üretim artışını zayıflatacağını kaydetti.

Williamson, imalatçıların gelecek aylarda yaşanabilecek kıtlıklardan korunmak için stoklarda rekor artışa gittiğini bildirdi.

#Avro #Avro bölgesi #imalat sanayi PMI #Satınalma Yöneticileri Endeksi
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