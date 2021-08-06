Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Otokar346,50330,204,94Gözde Girişim5,865,624,27Tofaş Oto. Fab.39,0037,583,78Şok Marketler Ticaret12,0111,682,83Netaş Telekom.20,6020,102,49Borusan Yat. Paz.313,50306,802,18Teknosa İç ve Dış Ticaret7,337,201,81Sasa Polyester30,1829,661,75İhlas Holding0,590,581,72Şişe Cam8,007,871,65TAV Havalimanları22,0821,741,56Kordsa Teknik Tekstil24,1423,801,43Parsan28,7628,361,41Kerevitaş Gıda4,624,561,32Çimsa24,8224,501,31Emlak Konut GMYO1,831,811,10Karsan Otomotiv3,993,951,01Enka İnşaat9,489,390,96Kartonsan53,1552,650,95Şekerbank1,071,060,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)