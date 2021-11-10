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Gram altın ve dolardan yeni rekor

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından tırmanışa geçen dolar ve altın rekor kırdı. Yükselen gram altın tarihi zirvesini yenileyerek 587.57 liraya kadar çıkarken dolar ise 9,87 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekonomi 10.11.2021, 17:59 10.11.2021, 22:42
Gram altın ve dolardan yeni rekor

Güne yükselişle başlayan altın ve dolar, ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden tırmanışa  geçerek tarihi zirvelerini yenilediler. Gram altîn 587. 57 lira ile  tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken,Son 5 gündür 9,65-9,75 arasında dalgalanan dolar ise 9,87 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Saat 22.35 itibarıyla gram altın 583.74 dolar 9.8269 seviyesine ulaştı.

#gram altın #ABD enflasyon
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