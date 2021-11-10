Son Dakika
Gram altın ve dolardan yeni rekor
ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından tırmanışa geçen dolar ve altın rekor kırdı. Yükselen gram altın tarihi zirvesini yenileyerek 587.57 liraya kadar çıkarken dolar ise 9,87 seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Ekonomi 10.11.2021, 17:59 10.11.2021, 22:42
Güne yükselişle başlayan altın ve dolar, ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden tırmanışa geçerek tarihi zirvelerini yenilediler. Gram altîn 587. 57 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken,Son 5 gündür 9,65-9,75 arasında dalgalanan dolar ise 9,87 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Saat 22.35 itibarıyla gram altın 583.74 dolar 9.8269 seviyesine ulaştı.
5
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1327'nci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1326'ncı Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021