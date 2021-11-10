Gram altın ve dolardan yeni rekor

Güne yükselişle başlayan altın ve dolar, ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden tırmanışa geçerek tarihi zirvelerini yenilediler. Gram altîn 587. 57 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken,Son 5 gündür 9,65-9,75 arasında dalgalanan dolar ise 9,87 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Saat 22.35 itibarıyla gram altın 583.74 dolar 9.8269 seviyesine ulaştı.