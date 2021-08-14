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Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükselttirken, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Ekonomi 14.08.2021, 00:21 14.08.2021, 00:48
Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

#Fitch Ratings #Uluslararası kredi derecelendirme #TÜRKİYE #Fitch
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