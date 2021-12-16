Faiz kararı öncesi dolar 15,26 ile rekor tazeledi

Güne 14,8183 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:29 itibarıyla %1,66 artışla 15,0501 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,3636, en yüksek 14,8374 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,7916 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 16.11.2021 tarihinde 10,0421 ile son bir ayın en düşük, 16.12.2021 tarihinde ise 15,2689 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.