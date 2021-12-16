Erdoğan, 2022 yılı asgari ücreti 4.250 olarak açıkladı

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücreti açıkladı. Erdoğan 2022 yılı asgari ücreti 4 bin 250 TL olarak belirlendiğini ifade etti. Asgari ücret tespit komisyonu 2022 yılı ücretini karara bağladı. 2022 için net olarak 4 bin 250 olarak belirlendi.

2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir." dedi.

"Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız."

"Bizim paramız bellidir, o da Türk lirasıdır ve biz Türk lirasını yedirmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız." dedi.