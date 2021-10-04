Enflasyon yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 30,5, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,83 yükseldi.Yİ-ÜFE, Sanayinin 4 sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,1, su temininde yüzde 30,15 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE yüzde 19,58’e yükseldi

Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi ise yüzde aylık bazda yüzde 1,25 arttı. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi.



