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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ekonomi 23.06.2021, 09:10
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara, Karabük, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te tesis edilecek "Başayaş KÖK-Yeni Uluyol KÖK Enerji Nakil Hattı", "Kahyalar KÖK-Karaağaç KÖK Enerji Nakil Hattı", "Sarıçam-Ayvalı Enerji Nakil Hattı", "8Q6803 Eski Azaplı KÖK-A. Çıyanlı Enerji Nakil Hattı" ve "8G4029 Suboyu KÖK-Kanarya KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyeti şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

#enerji #kamulaştırma kararı #Resmi Gazete
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