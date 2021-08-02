En fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren il belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, temmuzda 1 milyar 995 milyon 584 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul otomotiv endüstrisi 548 milyon 179 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Önemli ana ihracat şehirlerini geride bırakan İstanbul, temmuz ayında otomotiv ihracatının lideri oldu.

Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinden biri olan Kocaeli 528 milyon 109 bin dolarla en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren ikinci; Sakarya ise 317 milyon 617 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Bursa, 256 milyon 533 bin dolarlık ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 89 milyon 970 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın temmuz ayında ana üretim üslerinin ihracatında geçen yılın aynı ayına kıyasla azalış kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 56, Ankara'nın yüzde 16 ve Sakarya'nın da yüzde 9 geriledi. İstanbul'un otomotiv ihracatı ise bu dönemde yüzde 15, Kocaeli'nin yüzde 14 arttı.

- İhracat pazarında ilk 3 ülke: Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya temmuz ayında 272 milyon 867 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 233 milyon 304 bin dolarla Birleşik Krallık ve 154 milyon 259 bin dolarla Fransa izledi.

İtalya, 130 milyon 988 bin dolarla dördüncü ve Slovenya 110 milyon 522 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 79 milyon 106 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise ihracat 53 milyon 812 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 63 arttı

Bu yılın temmuz ayında, Temmuz 2020'ye göre Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 63'lük artış kaydedildi.

İhracat artışı Polonya'ya yüzde 15, Rusya Federasyonu'na yüzde 37, Çekya'ya yüzde 53 ve Portekiz'e yüzde 157 düzeyinde kaydedildi.

Bu dönemde, Almanya'ya ihracat yüzde 14, Fransa'ya yüzde 45, İtalya'ya yüzde 26 ve ABD'ye yüzde 13 azaldı.

Bu yılın temmuz ayı ile 2020'nin aynı ayına ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştiren İllerimiz (1.000$) İl 2020 Temmuz 2021 Temmuz Değişim İstanbul 478.400 548.179 15% Kocaeli 464.700 528.109 14% Sakarya 349.017 317.617 -9% Bursa 579.308 256.533 -56% Ankara 106.923 89.970 -16% İzmir 42.639 53.872 26% Konya 40.392 44.956 11% Manisa 38.068 39.637 4% Kırşehir 16.419 19.352 18% Çankırı 23.076 14.684 -36% Samsun 6.599 12.237 85% Aydın 7.789 11.316 45% Adana 3.398 8.690 156% Hatay 8.686 8.543 -2% Tekirdağ 6.034 7.143 18% Balıkesir 3.949 6.198 57% Mersin 2.412 4.508 87% Eskişehir 1.747 3.849 120% Trabzon 2.860 3.446 21% Gaziantep 2.975 2.294 -23%