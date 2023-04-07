Elektrikli otomobil satışları katlanarak artıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) alınan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 50,1 artışla 175 bin 421 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 71,9 artışla 60 bin 550 seviyesinde kaydedildi.

Elektrikli otomobil satışları otogazlı satışlarının üstünde

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 3 ayında benzinli otomobiller 117 bin 650 satışla ilk, dizel otomobiller ise 31 bin 465 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 18 bin 874 adet ve otogazlı otomobil satışları da 2 bin 762 adet oldu.