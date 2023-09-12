Ekonominin son 100 günlük yoğunluğunun özeti

Cumhurbaşkanı Kabinesi, görevdeki 100 gününü doldururken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğündeki ekonomi yönetiminin ajandası bu dönemde oldukça yoğun geçti.

Kabine üyelerinin belli olmasının ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu hızla toplanırken, ekonomi yönetiminin yol haritasına ilişkin adımlar belirlendi.

İlk icraat olarak, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin yaralarının sarılması için önem taşıyan bu yıla ilişkin ek bütçe düzenlemesi hazırlandı ve TBMM'de kabul edildi. Ek bütçeyle, afet konutlarının yapımı ve altyapı hasarlarının giderilmesi için 482,8 milyar lira olmak üzere depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararların giderilmesi gibi amaçlarla toplam 527,3 milyar lira ödenek öngörüldü. Bu yıl, diğer ödenek imkanları da dikkate alındığında deprem zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden toplam 762 milyar lira harcama yapılması planlandı.

Ek bütçe yanında, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisine ilişkin düzenlemeler de yasalaştı. "Milli Dayanışma Paketi" adı verilen bu düzenlemeyle, bütçede depremler nedeniyle oluşacak yükün telafi edilmesi amaçlandı. Düzenlemeyle, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması da kararlaştırıldı.

Bu süreçte, kamu kurumlarına gönderilen tasarruf genelgesiyle, deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele adımları da sıklaştırılırken, KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefler başta olmak üzere vergi kayıp ve kaçağının yakından takip edilmesi sağlandı.

Görevine hızlı başlayan ekonomi yönetimi, bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücrete ilişkin süreci de süratle tamamladı. Yürütülen müzakerelerle, asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlendi.