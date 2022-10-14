Dünya üreticisi Solis, Türkiye pazarına Zorlu Enerji ile girdi

Güneş enerjisi sektörünün özellikle salgın ve savaş sonrasında ciddi bir şekilde büyüdüğünü dile getiren Evcit, ülkelerin hızlı bir şekilde enerji tedarikine ihtiyacı olduğunu ve güneş enerjisi sistemlerinin bu imkanı sağladığını söyledi.

Evcit, güneş enerjisine olan talebin arzdan daha hızlı büyümesi sonucunda arz-talep dengesizliği oluşmaya başladığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Arz-talep dengesizliği kaynaklı sıkıntılar, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları ve konteyner yokluğundan kaynaklı aksamalar, sektörün büyümesini etkileyebilecek bir noktaya geldi. Türkiye de küresel gelişmelerden koparılamaz. Salgın sonrası ve özellikle bahardan itibaren güneş paneli ve invertörde sıkıntılar oluştu. Türkiye'de belli bir müşteri portföyümüz var. Buradan gelen talepleri karşılamak zorundayız ve belli bir süredir arayış içindeydik. Portföyümüze bir invertör markası koymak istiyorduk. Solis bir arayış içindeydi özellikle Türkiye pazarına bakıyorlardı çünkü Türkiye Avrupa'ya ulaşmada önemli bir merkez. Böylece Solis ile anlaşmamızı imzaladık ve iş birliğimize Türkiye ve bölge distribütörlüğünü alarak başladık."

Solis invertörlerinin kalite ve fiyatıyla iddialı olduğunu söyleyen Evcit, "Solis'in dünyaya sağladığı ürünleri, özellikle Avrupa ve Türkiye'de kullanılacak ürün gamını Türkiye'ye getiriyoruz. Zorlu Enerji olarak bu ürünleri sadece biz pazara tedarik edebiliyoruz. Türkiye ve bölgeye tedarik yapacağız ama önceliğimiz Türkiye. Şu anda 1000 megavat invertör kapasitesinin ön siparişlerini verdik ve bu kapasitenin Türkiye'ye sağlanmasını garanti altına aldık." diye konuştu.

Türkiye'deki yatırımcıların da bu kapasiteyi garanti altına aldığını belirten Evcit, Türkiye pazarındaki üçte birlik paylarını korumak istediklerini ifade etti.

Fiyatlardaki yükselişte navlun maliyetlerindeki artışın da etkisi olduğunu belirten Evcit, "2023'te fiyatlar bir platoya oturacak gibi görünüyor çünkü arz-talep bir dengeye geldi. Fiyatların 2023 boyunca sabit gideceğini öngörüyoruz ama tabii Çin'de Kovid-19'a karşı kapatmalar, Çin-Tayvan gerginliği ve diğer bazı belirsizlikler var. Biz en azından bu tür risklere karşı kendi tedarikimizi garanti altına aldık." dedi.