Döviz ve altında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,4150 8,4160 8,3560 8,3570 Avro 9,9960 9,9970 9,9240 9,9250 Sterlin 11,7470 11,7940 11,6200 11,6770 İsviçre Frangı 9,2900 9,3480 9,2330 9,2910 ANKARA ABD Doları 8,3930 8,4490 8,3340 8,3900 Avro 9,9690 10,0420 9,8970 9,9700 Sterlin 11,6940 11,8440 11,5670 11,7270

Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şu şekilde;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 azalışla 486,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybıyla 486,80 liradan işlem gördü.