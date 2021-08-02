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Döviz ve altında son durum...
Ekonomi 02.08.2021, 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,4150
|8,4160
|8,3560
|8,3570
|Avro
|9,9960
|9,9970
|9,9240
|9,9250
|Sterlin
|11,7470
|11,7940
|11,6200
|11,6770
|İsviçre Frangı
|9,2900
|9,3480
|9,2330
|9,2910
|ANKARA
|ABD Doları
|8,3930
|8,4490
|8,3340
|8,3900
|Avro
|9,9690
|10,0420
|9,8970
|9,9700
|Sterlin
|11,6940
|11,8440
|11,5670
|11,7270
Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şu şekilde;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 azalışla 486,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybıyla 486,80 liradan işlem gördü.
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