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Döviz ve altında son durum
Ekonomi 26.07.2021, 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, 19 Temmuz Pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,5350
|8,5360
|8,5650
|8,5660
|Avro
|10,1080
|10,1090
|10,1140
|10,1150
|Sterlin
|11,7360
|11,7940
|11,7340
|11,7910
|İsviçre Frangı
|9,2640
|9,3100
|9,3420
|9,3880
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5050
|8,5850
|8,5370
|8,6170
|Avro
|10,0680
|10,1480
|10,0470
|10,1510
|Sterlin
|11,6760
|11,8860
|11,6750
|11,8850
Kapalıçarşı'da altın piyasasında ise son durum şu şekilde;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem gördü.
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