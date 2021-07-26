Döviz ve altında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, 19 Temmuz Pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,5350 8,5360 8,5650 8,5660 Avro 10,1080 10,1090 10,1140 10,1150 Sterlin 11,7360 11,7940 11,7340 11,7910 İsviçre Frangı 9,2640 9,3100 9,3420 9,3880 ANKARA ABD Doları 8,5050 8,5850 8,5370 8,6170 Avro 10,0680 10,1480 10,0470 10,1510 Sterlin 11,6760 11,8860 11,6750 11,8850

Kapalıçarşı'da altın piyasasında ise son durum şu şekilde;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem gördü.