banner8

banner13

banner6

Son Dakika

Döviz ve altında son durum

Ekonomi 26.07.2021, 17:41
Döviz ve altında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, 19 Temmuz Pazartesi günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ PAZARTESİ
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,5350 8,5360 8,5650 8,5660
Avro 10,1080 10,1090 10,1140 10,1150
Sterlin 11,7360 11,7940 11,7340 11,7910
İsviçre Frangı 9,2640 9,3100 9,3420 9,3880
ANKARA
ABD Doları 8,5050 8,5850 8,5370 8,6170
Avro 10,0680 10,1480 10,0470 10,1510
Sterlin 11,6760 11,8860 11,6750 11,8850

 Kapalıçarşı'da altın piyasasında ise son durum şu şekilde;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 494,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.281,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise çarşamba günü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 494,90 liradan işlem gördü.

Yorumlar (0)
28
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?