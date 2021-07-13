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Döviz ve altında son durum
Ekonomi 13.07.2021, 17:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6330
|8,6340
|8,6030
|8,6040
|Avro
|10,2420
|10,2430
|10,1820
|10,1830
|Sterlin
|11,9470
|12,0080
|11,8760
|11,9360
|İsviçre Frangı
|9,4070
|9,4540
|9,3630
|9,4100
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6030
|8,6830
|8,5730
|8,6530
|Avro
|10,2020
|10,2820
|10,1420
|10,2220
|Sterlin
|11,8870
|12,0970
|11,8160
|12,0260
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 artışla 500,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 811,00 lira, Cumhuriyet altını 3.320,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 yükselişle 500,90 liradan işlem gördü.
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