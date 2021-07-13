Döviz ve altında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,6330 8,6340 8,6030 8,6040 Avro 10,2420 10,2430 10,1820 10,1830 Sterlin 11,9470 12,0080 11,8760 11,9360 İsviçre Frangı 9,4070 9,4540 9,3630 9,4100 ANKARA ABD Doları 8,6030 8,6830 8,5730 8,6530 Avro 10,2020 10,2820 10,1420 10,2220 Sterlin 11,8870 12,0970 11,8160 12,0260

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,64 artışla 500,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 811,00 lira, Cumhuriyet altını 3.320,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,64 yükselişle 500,90 liradan işlem gördü.