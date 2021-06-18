Döviz ve altın piyasasında son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İstanbul

ABD Doları Alış - 8.7390 Satış - 8.7400, Avro - Alış 10.3790 Satış ise 10.3800 TL'den işlem görüyor.

Ankara

ABD Doları Alış - 8.7100 Satış - 8.7700 Avro Alış - 10.3400 Satış - 10.4100

Öte yandan;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.