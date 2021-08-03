Döviz ve altın piyasasında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,3560 8,3570 8,4375 8,4385 Avro 9,9240 9,9250 10,0187 10,0197 Sterlin 11,6200 11,6770 11,6772 11,7272 İsviçre Frangı 9,2330 9,2910 9,3390 9,3460 ANKARA ABD Doları 8,3340 8,3900 8,4085 8,4685 Avro 9,8970 9,9700 9,9797 10,0497 Sterlin 11,5670 11,7270 11,6272 11,8272

Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şu şekilde işlem gördü:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 489,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 794,00 lira, Cumhuriyet altını 3.248,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 489,80 liradan işlem gördü.