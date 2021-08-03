banner8

banner13

banner6

Son Dakika

Döviz ve altın piyasasında son durum...

Ekonomi 03.08.2021, 17:44
Döviz ve altın piyasasında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,3560 8,3570 8,4375 8,4385
Avro 9,9240 9,9250 10,0187 10,0197
Sterlin 11,6200 11,6770 11,6772 11,7272
İsviçre Frangı 9,2330 9,2910 9,3390 9,3460
ANKARA
ABD Doları 8,3340 8,3900 8,4085 8,4685
Avro 9,8970 9,9700 9,9797 10,0497
Sterlin 11,5670 11,7270 11,6272 11,8272

 Kapalıçarşı'da altın piyasasındaki son durum ise şu şekilde işlem gördü:

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,6 artışla 489,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 794,00 lira, Cumhuriyet altını 3.248,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 489,80 liradan işlem gördü.

Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?