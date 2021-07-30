Döviz ve altın piyasasında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 8,4940 8,4950 8,4150 8,4160 Avro 10,0940 10,0950 9,9960 9,9970 Sterlin 11,8720 11,9190 11,7470 11,7940 İsviçre Frangı 9,3620 9,4200 9,2900 9,3480 ANKARA ABD Doları 8,4720 8,5280 8,3930 8,4490 Avro 10,0570 10,1400 9,9690 10,0420 Sterlin 11,8190 11,9590 11,6940 11,8440

Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum ise şöyle;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 493,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 799,00 lira, Cumhuriyet altını 3.270,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybıyla 493,20 liradan işlem gördü.