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Döviz ve altın piyasasında son durum...
Ekonomi 30.07.2021, 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,4940
|8,4950
|8,4150
|8,4160
|Avro
|10,0940
|10,0950
|9,9960
|9,9970
|Sterlin
|11,8720
|11,9190
|11,7470
|11,7940
|İsviçre Frangı
|9,3620
|9,4200
|9,2900
|9,3480
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4720
|8,5280
|8,3930
|8,4490
|Avro
|10,0570
|10,1400
|9,9690
|10,0420
|Sterlin
|11,8190
|11,9590
|11,6940
|11,8440
Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum ise şöyle;
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 493,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 799,00 lira, Cumhuriyet altını 3.270,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybıyla 493,20 liradan işlem gördü.
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