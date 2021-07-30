banner8

banner13

banner6

Son Dakika

Döviz ve altın piyasasında son durum...

Ekonomi 30.07.2021, 17:43
Döviz ve altın piyasasında son durum...

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,4940 8,4950 8,4150 8,4160
Avro 10,0940 10,0950 9,9960 9,9970
Sterlin 11,8720 11,9190 11,7470 11,7940
İsviçre Frangı 9,3620 9,4200 9,2900 9,3480
ANKARA
ABD Doları 8,4720 8,5280 8,3930 8,4490
Avro 10,0570 10,1400 9,9690 10,0420
Sterlin 11,8190 11,9590 11,6940 11,8440

 Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum ise şöyle;

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,12 azalışla 493,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 799,00 lira, Cumhuriyet altını 3.270,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybıyla 493,20 liradan işlem gördü.

Yorumlar (0)
32
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?