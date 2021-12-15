Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar kuru TCMB'nin dördüncü müdahalesiyle pazartesi 13,66'ya kadar gerileyen doların ateşi düşmek bilmiyor. Dolar/TL Kasım ayında yüzde 40’a yakın yükseliş kaydettikten sonra Aralık başından bu yana da yüzde 8 civarında yükseldi. Türk lirası dolar karşısında sene başından bu yana yüzde 95 değer kaybederken en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir değer kaybı yaşanmıştı Sabah saatlerinde dolar yeniden 14,50’nin üzerine tırmandı.