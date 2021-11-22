Dolardan tarihi zirve

Güne 11,2484 ile başlayan Amerikan Doları kuru,ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinde başkanlığa aday gösterilen isimlerin açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur ve faiz hakkında yaptığı konuşmanın ardından yükselişe geçerek 11,4931 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 20:38 itibarıyla 11,4923 liradan işlem görüyor. Dolar