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Dolarda düşüş başladı! 8,70'in altında...
Geçtiğimiz hafta 6 işlem gününde yükselerek 8,80 sınırına dayanan dolar/TL, bugün düşüş eğiliminde. Dolar/TL, günün ikinci bölümünde 8,70'in altına düşerken euro/TL'de düşüş yüzde 1'i buldu ve 10,35 seviyelerinde işlem görüyor.
Ekonomi 22.06.2021, 14:39
Haftanın ilk günü 8,80 sınırına kadar yükselen dolar/TL, günü 8,77'den noktalarayak üst üste yükselişini 6. güne taşımıştı. Kurlarda bugün ise yüzde 1'i aşan düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL, 8,70'in altına kadar gerilerken euro/TL düşüş yüzde 1'i buldu. Euro/TL'de işlemler 10,35 seviyelerinden geçiyor.
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