Dolarda düşüş başladı! 8,70'in altında...

Haftanın ilk günü 8,80 sınırına kadar yükselen dolar/TL, günü 8,77'den noktalarayak üst üste yükselişini 6. güne taşımıştı. Kurlarda bugün ise yüzde 1'i aşan düşüşler yaşanıyor. Dolar/TL, 8,70'in altına kadar gerilerken euro/TL düşüş yüzde 1'i buldu. Euro/TL'de işlemler 10,35 seviyelerinden geçiyor.