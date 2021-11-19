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Dolarda dalgalanma devam ediyor

Güne 11,19 TL seviyelerinde başlayan dolar kuru haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Ekonomi 19.11.2021, 14:56 19.11.2021, 14:56
Dolarda dalgalanma devam ediyor

Dün Merkez Bankası'nın politika faizinde 100 baz puan indirime gitmesinin ardından dolar hızlı yükselişini sürdürüyor. Güne 11,19 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 14:48 itibarıyla %0,84 artışla 11,1288 lira bandında bulunuyor.

#merkez bankası #kur #Dolar
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