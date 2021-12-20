Son Dakika
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Dolar ve euroda sert düşüş
Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 15 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 17 seviyesinin altında.
Ekonomi 20.12.2021, 22:26
Kabine toplantısı sona ermeden hemen önce yüzde 10'aşan yükeliş kaydeden dolar ve euro, Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler sonrası sert düşüş gösterdi.
Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.
Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 16.56'ya kadar indi.
4
orta şiddetli yağmur
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1333'üncü sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 132'nci sayı
Aralık 2021
Eko Haber - 1331'inci sayı
Kasım 2021
Eko Haber - 1330'UNCU SAYI
Kasım 2021
EKO HABER - 1329'UNCU SAYI
Kasım 2021
Eko Haber - 1328'İNCİ SAYI
Kasım 2021