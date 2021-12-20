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Dolar ve euroda sert düşüş

Erdoğan'ın yeni düzenlemeleri açıklaması sonrasında dolar 15 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 17 seviyesinin altında.

Ekonomi 20.12.2021, 22:26
Dolar ve euroda sert düşüş

Kabine toplantısı sona ermeden hemen önce yüzde 10'aşan yükeliş kaydeden dolar ve euro, Erdoğan'ın açıkladığı yeni düzenlemeler sonrası sert düşüş gösterdi. 

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.

Gün içerisinde 20 liranın üzerinde alıcı bulan euro ise 16.56'ya kadar indi.

#Erdoğan #Dolar #kabine
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