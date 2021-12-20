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Dolar ve Euro rekor tazeledi

Geçen haftadan başlayan doların artışı devam ediyor. 17,8043 ile cuma günkü kapanışına göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla güne başyalan dolar 17,8043 ile tarihi zirveyi yeniledi.Euro/TL de benzer şekilde yüzde 6,12 artışla 20.023'e ulaştı.

Ekonomi 20.12.2021, 15:47
Dolar ve Euro rekor tazeledi

Haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 5'in üzerinde artışla 17,8043 seviyesine ulaşarak  rekor tazeledi.

EURO VE STERLİNDE DE YENİ ZİRVE

Euro/TL de benzer şekilde yüzde 6,12 artışla 20.023'e ulaştı. Sterlin ise yüzde 5,38 artışla 23.313 liradan işlem görüyor.

GRAM BİN LİRAYI AŞTI

Dolar/TL ve ons altında yaşanan hareket sonrasında gram altın 1.024 lirayı gördü.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 1.024 lira

Çeyrek altın: 1.692 lira

Cumhuriyet altını: 6.894 lira

Tam altın: 6.768 lira

Yarım altın: 3.384 lira

#Dolar
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