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Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Yurtdışı piyasalarının açılmasıyla 9,74'ü gören dolar, kısa süre sonra 9,76 seviyesine yükseldi.

Ekonomi 25.10.2021, 00:08
Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesinin ardından dolar 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolarda yeni bir rekor geldi. Yurtdışı piyasalarının açılmasıyla 9,74'ü gören dolar, kısa süre sonra 9,76 seviyesine yükseldi. 

#Dolar #Yurdışı piyasalar #ekonomi
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