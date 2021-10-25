Son Dakika
Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Yurtdışı piyasalarının açılmasıyla 9,74'ü gören dolar, kısa süre sonra 9,76 seviyesine yükseldi.
Ekonomi 25.10.2021, 00:08
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirmesinin ardından dolar 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolarda yeni bir rekor geldi. Yurtdışı piyasalarının açılmasıyla 9,74'ü gören dolar, kısa süre sonra 9,76 seviyesine yükseldi.
10
kapalı
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1325'inci Sayı
Ekim 2021
Eko Haber - 1324'ÜNCÜ SAYISI
Ekim 2021
Eko Haber - 1223'ünncü sayısı
Ekim 2021