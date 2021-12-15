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Dolar rekor tazeledi

Piyasalar Fed ve TCMB'yi odağına alırken, kur yeni rekor kırdı. Güne 14.39 liradan başlayan dolar 14.76'yı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Ekonomi 15.12.2021, 16:24 15.12.2021, 16:34
Dolar rekor tazeledi

Dün en düşük 13,7980, en yüksek 14,4253 seviyelerini gören Amerikan Doları, güne 14.39 liradan başlarken öğleden sonra 14.76'yı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Piyasaların bugün gözü Fed'in akşam açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed faizi 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0.00-0.25 seviyesinde tutuluyor. 

#Dolar #Fed #Piyasa #ABD
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