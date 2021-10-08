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Dolar rekor tazeledi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının sonrasında 8,95 seviyelerinin de üzerine çıkarak rekor tazeledi. Tüm zamanların rekorunu kıran dolar, şimdilerde ( saat 12.07) 8,92 TL'den alıcı buluyor.
Ekonomi 08.10.2021, 12:04
Güne 8,90 lira seviyesinden yukarı yönde hareketle başlayan dolar/TL kuru gün içi yükselişini sürdürerek 8,95 lira olan tarihi zirvesini aştı. Tüm zamanların rekorunu kırarak 8.97 lira seviyesini gören dolar şu dakikalarda 8,92 seviyesinde işlem görüyor.
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