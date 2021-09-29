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Dolar ne kadar oldu? İşte son durum...
Güne 8,8682 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:46 itibarıyla %0,64 artışla 8,9269 liradan işlem görüyor.
Ekonomi 29.09.2021, 23:48 29.09.2021, 23:53
Dün en düşük 8,8095, en yüksek 8,8951 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,8663 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 02.09.2021 tarihinde 8,2566 ile son bir ayın en düşük, 29.09.2021 tarihinde ise 8,9576 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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