banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Dolar haftaya rekorla başladı

Dolar haftaya yükselişle başlayarak 17,6598 ile tarihi zirvesini rekorunu yeniledi.

Ekonomi 20.12.2021, 11:17 20.12.2021, 11:27
Dolar haftaya rekorla başladı

Dolar/TL kuru haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 6'nın üzerinde artışla 17,65'i test etti. 

#Dolar
Yorumlar (0)
banner14
7
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18