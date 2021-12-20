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Dolar haftaya rekorla başladı
Dolar haftaya yükselişle başlayarak 17,6598 ile tarihi zirvesini rekorunu yeniledi.
Ekonomi 20.12.2021, 11:17 20.12.2021, 11:27
Dolar/TL kuru haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 6'nın üzerinde artışla 17,65'i test etti.
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