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Dolar 14 TL’yi, euro 16 TL’yi aştı

Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararını vereceği haftaya girerken dolar/TL, 14 bandını da aşarak hafta rekorla başladı. Euro/TL'de ise 16 seviyesi aşıldı.

Ekonomi 13.12.2021, 10:14 13.12.2021, 10:19
Dolar 14 TL’yi, euro 16 TL’yi aştı

Dün en düşük 13,7364, en yüksek 13,9598 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,8808 seviyesinde kapatmıştı. Amerikan Doları, 15.11.2021 tarihinde 9,9378 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 14,5933 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 

#Dolar #merkez bankası
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