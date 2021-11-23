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Dolar 12 TL sınırını zorluyor
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 11,75 seviyelerine çıkarak rekor tazeledi.
Ekonomi 23.11.2021, 10:15 23.11.2021, 10:31
Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ardından 11,49 ile zirvesini gören dolar/TL, günü 11,4061 seviyesinden tamamlamıştı.
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında salı günü 11,71'in üzerini görerek rekor tazeledi.Dolar/TL, saat 10.18 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,7 artışla 11,7111 seviyesinden işlem görüyor.
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