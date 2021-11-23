Dolar 12 TL sınırını zorluyor

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ardından 11,49 ile zirvesini gören dolar/TL, günü 11,4061 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında salı günü 11,71'in üzerini görerek rekor tazeledi.Dolar/TL, saat 10.18 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,7 artışla 11,7111 seviyesinden işlem görüyor.