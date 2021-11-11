Dolar 10 liraya koşuyor

Dolar/TL, bugün 9,9676 ile zirvesini görmesinin ardından saat 12.28 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,2 artışla 9,9520 seviyesinden işlem görüyor. ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebinideki artışı tetikledi.