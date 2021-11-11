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Dolar 10 liraya koşuyor
güne yükselişle başlayan Dolar/TL rekor kırmaya ve 10 TL'ye yaklaşmaya devam ediyor. Yükselişini sürdüren dolar 9,96 seviyelerine ulaşara tarihi zirvesini yeniledi.
Ekonomi 11.11.2021, 12:19 11.11.2021, 12:33
Dolar/TL, bugün 9,9676 ile zirvesini görmesinin ardından saat 12.28 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,2 artışla 9,9520 seviyesinden işlem görüyor. ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesinin küresel dolar talebinideki artışı tetikledi.
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